Resultados da Meta (Facebook) desiludem e título cai 20%

Meta, a 'holding' que controla a Facebook e a Instagram, apresentou esta quarta-feira lucros de 10,3 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros) no quarto trimestre, menos oito por cento homólogos.

A informação do conglomerado das redes sociais, divulgada em comunicado, dececionou os investidores, que estavam a penalizar fortemente o título nas transações eletrónicas que decorrem depois do fecho da bolsa, o qual apresentava uma queda de 20%.

O grupo californiano tinha apresentado uma previsão de faturação cujo intervalo tinha como ponto superior os 33,67 mil milhões de dólares. Mas no trimestre em causa não excedeu os 29 mil milhões.

A Meta admitiu que teve problemas em reter a atenção dos utilizadores, por causa da concorrência e por estes passarem mais tempo com os 'Reels', um formato de vídeo curto inspirado da aplicação TikTok, "que gera taxas de remuneração menos elevadas" do que os formatos da Instagram.

Acima de tudo, o grupo tinha avisado que as regras impostas pela Apple, em 2021, em termos de seleção de destinatários para envio de mensagens publicitárias, podiam ter consequências negativas para os seus resultados financeiros no último trimestre do ano.

Na atualização do iOS, o seu sistema de exploração móvel, a marca da maçã impôs aos editores de aplicações a apresentação de um pedido de autorização antes de recolherem os dados dos utilizadores, para grande transtorno de sociedades como a Meta, cujo modelo económico repousa sobre a venda de publicidade muito dirigida em função dos gostos e hábitos dos consumidores.

Esta mudança ética e técnica "afeta a capacidade de a Meta de avaliar o desempenho das campanhas publicitárias", explicou Debra Aho Williamson, analista da eMarketer. "Estimamos que alguns anunciantes começaram a sair da Meta no final de 2021 e no início de 2022, para testarem canais digitais alternativos".

Estes são os primeiros resultados que o grupo publica desde que mudou de nome, no final de outubro.

O presidente da Meta, Mark Zuckerberg, tinha então anunciado que a sociedade ia concentrar-se sobre o 'metaverso' (contração de 'meta' e 'universo'), considerado em Silicon Valley como o futuro da internet, depois da era dos computadores e da dos 'smartphones'.

Neste futuro, que remete para a ficção científica, o publico vai utilizar óculos de realidade aumentada e capacetes de realidade virtual para se encontrar, trabalhar ou divertir.

Mas a sua construção implica investimentos de dezenas de milhares de milhões de dólares no ramo Facebook Reality Labs, sem obter lucros durante um prazo longo.

Adam Mosseri, que dirige a Instagram, anunciou esta quarta-feira que os utilizadores já podiam criar o seu avatar, destinado a servir de identidade a cada um no metaverso, em vez de ter um perfil diferente em cada aplicação, pertença à Meta ou não.

Em termos de utilizadores, a empresa continuou a expandir-se, mas a um ritmo moderado.

Em 2021, as suas plataformas e serviços de mensagens - Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp -- foram frequentadas por 2,8 mil milhões de utilizadores pelo menos uma vez por dia (aumento de oito por cento homólogos) e 3,6 mil milhões pelo menos uma vez por mês (mais nove por cento).