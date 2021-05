Ricardo Salgado tentou impedir a CGD de executar o penhor das ações da Espírito Santo Finantial Group (ESFG), empresa da família que era dona do BES. As ações da ESFG foram dadas à Caixa como garantia do pagamento de um crédito do banco público à Espírito Santo International (ESI). Com a queda do Grupo Espírito Santo (GES), o banqueiro fez tudo para adiar o pagamento do empréstimo por seis meses. A CGD perdeu ...