Ex-melhor amigo de Nuno Vasconcellos (que conhece desde os 21 anos) e antigo sócio no Grupo Ongoing, Rafael Mora foi esta quarta-feira à comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco contar os segredos da queda daquele grupo empresarial. E tudo começou com o afrontamento feito por Vasconcellos a Francisco Pinto Balsemão, que num almoço invoca as dificuldades financeiras do Grupo Impresa para exigir o lugar de CEO. “Foi a maior estupidez”...