Rosário Teixeira analisa queixa contra Isabel dos Santos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou aoque foi aberta uma investigação à denúncia apresentada por Ana Gomes relativa a operações de Isabel dos Santos em Portugal.A denúncia está agora nas mãos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga crimes económicos e financeiros, e será o procurador Rosário Teixeira quem vai analisar os materiais entregues pela eurodeputada, apurou oA revelação de que tinha enviado à PGR, à Autoridade Tributária e às instâncias europeias "elementos concretos" contra Isabel dos Santos foi feita pela ex-eurodeputada numa audiência do julgamento do processo por difamação que Isabel dos Santos apresentou contra Ana Gomes, depois de a ex-eurodeputada ter escrito no Twitter que a empresária angolana "‘lava’ que se farta"."Forneci elementos à senhora procuradora. Tenho muitos outros elementos que demonstram que há todo um esquema de empréstimos feito por Isabel dos Santos e seus familiares", assegurou Ana Gomes, apontando para "informação altamente preocupante".Recorde-se que foi o procurador Rosário Teixeira quem impediu, no passado mês de dezembro, uma transferência de 10 milhões de euros para uma conta na Rússia em que Isabel dos Santos seria a última beneficiária.A denúncia apresentada por Ana Gomes está relacionada com a aquisição da empresa portuguesa do setor elétrico Efacec e alegadas transferências, em nome da angolana Sonangol, de mais de 100 milhões de euros para empresas de consultoria sediadas no Dubai. Na denúncia são lançadas suspeitas de branqueamento destas transferências, que estão a ser investigadas pela Justiça angolana, através do banco português EuroBic, detido maioritariamente pela filha do ex-presidente da República de Angola.