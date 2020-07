Sacos azuis pagam luvas de 34 milhões no Grupo Espírito Santo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Grupo Espírito Santo (GES) terá pagado a 11 funcionários alegadas luvas de mais de 34 milhões de euros, em troca do apoio dado a Ricardo Salgado no esquema de financiamento do GES. Identificados como prémios salariais, os supostos subornos terão sido pagos através de quatro sociedades offshore que funcionariam como sacos azuis do GES para o pagamento de bónus. As vantagens económicas terão sido prestadas, segundo a acusaç...