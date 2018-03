Saiba qual é a cadeia de supermercados mais barata em Portugal

Jumbo recuperou liderança dos preços baixos, de acordo com novo estudo da Deco Proteste.

A Deco Proteste está a disponibilizar no seu site um simulador de preços que permite aos consumidores detetarem qual o supermercado mais barato do seu concelho ou distrito. Para uma família que gaste € 150 mensais no supermercado, a poupança anual pode chegar aos 250 euros", pode ler-se.

O título da cadeia de supermercados mais barata em Portugal continental volta a ser entregue ao Jumbo, de acordo com um estudo realizado pela Deco Proteste entre setembro e novembro de 2017. O hipermercado já tinha conquistado o pódio em junho de 2017.Ao Jumbo, seguem-se as marcas Continente e Continente Modelo, com uma média de preços 2% superior ao líder. Em quarto lugar, o Pingo Doce conseguiu uma aproximação ao topo da tabela, passando de 10% para 7% o valor de diferença em relação ao primeiro, neste caso, o Jumbo.Mais afastados do preço médio mais baixo estão o Lidl e o Minipreço, onde se gasta em média mais 14% do que no Jumbo.O estudo revela ainda que os distritos onde é possível poupar mais são Lisboa, Porto e Setúbal, desde que a escolha do supermercado seja a mais indicada. "