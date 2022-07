Ricardo Salgado fez tudo para obter um empréstimo da CGD, em 2014, que permitisse salvar o Grupo Espírito Santo (GES) do colapso financeiro. No início de junho desse ano, já depois de o Governo de Pedro Passos Coelho ter recusado o apoio da Caixa ao GES, o então ‘Dono Disto Tudo’ (DDT) voltou à carga: no decurso de uma reunião desesperada do Conselho Superior do GES, órgão de decisão máximo da família, o banqueiro telefonou ao governador do Banco de Portugal, pessoa que lhe fazia frente desde o final do ano anterior, e pediu-lhe que “pelo menos, pudesse dar uma palavrinha ao presidente da Caixa”.









