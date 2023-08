Uma tragédia com repercussões ainda por apurar. A colheita de cereais outono/inverno é a pior de sempre, com todas as espécies cerealíferas a registarem quebras significativas.



O trigo duro (destinado à produção de massas alimentares) caiu quase para metade, com uma colheita de oito mil toneladas comparando com 13 mil na campanha de 2022, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









