O Ministério da Segurança Social vai pagar aos seus trabalhadores, em 2021, um prémio de desempenho num valor superior a 1,25 milhões de euros. O bónus financeiro será atribuído aos trabalhadores do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), e está relacionado com a cobrança coerciva das dívidas à Segurança Social.