A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, destacou esta quarta-feira o momento difícil que atravessa o setor por si tutelado. A seca e a subida do preço dos combustíveis, devido à guerra, estão a afetar os agricultores, mas a governante deixou palavras de confiança.O ministra falava no âmbito do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa conjunta do CM, CMTV, ‘Negócios’ e o banco BPI, cujos vencedores foram conhecidos no decorrer de uma cerimónia realizada no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa.