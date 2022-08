A Alemanha quer que Portugal faça parte da alternativa para ajudar a substituir o gás russo no abastecimento aos países da Europa central, mas a ideia está longe de ser de execução fácil e de conclusão célere.



Especialistas contactados pelo CM admitem que acabar de construir um terceiro gasoduto com ligação a Espanha poderá demorar até três anos e alertam que os sete terminais de gás natural liquefeito (GNL) existentes no país vizinho são, em termos operacionais, uma solução melhor do que Sines.









