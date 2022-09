As rendas de casa não poderão aumentar mais de 2% em 2023. . Como contrapartida desta decisão política, o Executivo atribuirá aos senhorios uma compensação em sede de IRS e do IRC.

Evolução mensal da Taxa de Inflação







O travão aplicado à atualização das rendas de casa terá um forte efeito no orçamento das famílias, dado que as rendas são atualizadas de acordo com a taxa de inflação.