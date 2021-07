TAP inicia processo de despedimento coletivo de 124 colaboradores

A TAP iniciou esta quinta-feira o despedimento coletivo de 124 colaboradores da empresa que resulta da reestruturação da companhia aérea. O despedimento abrange 35 pilotos, 28 tripulantes de cabina, 38 trabalhadores da manutenção e engenharia e 23 funcionários da sede, segundo uma mensagem enviada pela administração aos trabalhadores.



As medidas do Plano de Reestruturação, incluindo os acordos temporários de emergência, permitiram à companhia aérea reduzir em 94% o número de colaboradores abrangidos por despedimento coletivo.



Em comunicado a empresa refere que "o Plano de Reestruturação visa ajustar a capacidade e estrutura de custos da TAP à realidade operacional atual e às projeções para os próximos anos. Após 15 meses decorridos desde o início da pandemia, a indústria da aviação está a voar cerca de 50% em comparação com os níveis de 2019, o que forçou as várias companhias aéreas a tomarem fortes medidas de reestruturação a nível mundial, e a TAP não é exceção".



A empresa estima uma recuperação económica lenta devido à pouca procura no âmbiro da pandemia, prevendo que os níveis de 2019 regressem antes de 2024/25. A TAP acredita que o futuro da companhia depende da evolução da pandemia da Covid-19 e do processo de vacinação inerente à mesma.



"Lamentamos todos os cortes de postos de trabalho causados pela pandemia, na indústria aérea e noutros sectores, contudo temos de assumir um compromisso firme com o plano de reestruturação. A sobrevivência e recuperação sustentável da TAP depende da implementação efetiva do plano", disse Christine Ourmières-Widener, CEO da empresa.