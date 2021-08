TAP quer comprar totalidade da Groundforce

Decretada a insolvência da Groundforce e afastado da gestão o acionista maioritário, Alfredo Casimiro, com 50,1% do capital, a TAP, enquanto credora e detentora de uma posição minoritária de 49,9%, tenciona converter os seus créditos na Groundforce em capital e, assim, assumir o controlo temporário da empresa, avançar com um plano de recuperação e depois encontrar um novo comprador, sabe o. A proposta será colocada na primeira reunião da comissão de credores, marcada para 22 de setembro.A intenção da TAP já tinha sido transmitida, em maio, aos sindicatos pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Para avançar, será necessário o aval da comissão de credores, presidida pela ANA - Aeroportos de Portugal, o maior credor da Groundforce, que não se deverá opor à solução gizada pela TAP. Só à ANA, a empresa de assistência em terra deve mais de 12 milhões de euros.