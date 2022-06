Tecnológica indiana investe 41 milhões de euros para comprar empresa portuguesa

O grupo tecnológico indiano Cyient anunciou a assinatura de um acordo para comprar a empresa portuguesa Celfinet, especializada em soluções de telecomunicações sem fios, por 41 milhões de euros.

Numa nota enviada à bolsa de valores de Mumbai, a maior da Índia, a Cyient revelou que irá pagar 65% do valor a pronto, com o restante a ser pago ao longo de dois anos, "de acordo com o desempenho do negócio".

A Cyient defendeu que a aquisição, que deverá estar concluída até 20 de junho, vai permitir à tecnológica indiana reforçar a presença na Europa, "onde a Celfinet tem uma forte pegada", e expandir as operações na América do Norte e Austrália.

"Além disso, Portugal tem trabalhadores de engenharia altamente qualificados, tornando-o uma base de inovação estratégica para expandir a nossa pegada de serviços global", disse num comunicado de imprensa o diretor executivo da Cyient, Krishna Bodanapu.

O grupo indiano disse acreditar que o negócio lhe vai permitir ajudar operadoras de telecomunicações e empresas a implementar redes de comunicação, numa altura em que estão a ser dados "os primeiros passos rumo ao 6G", a sexta geração de telecomunicações.

Os fundadores da Celfinet, Nuno Ribeiro e José Mata, disseram no comunicado que a empresa será um investimento chave para impulsionar a engenharia sem fios da Cyient".

Segundo a página oficial da Celfinet, a empresa, com sede em Lisboa, conta com mais de 250 engenheiros e trabalha com 40 operadoras de telecomunicações, incluindo em Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e Macau.

A Celfinet registou em 2021 receitas de 17,1 milhões de euros, mais 32,6% do que no ano anterior, revelou a Cyient, na nota enviada à bolsa de Mumbai.

De acordo com a imprensa indiana, esta é a terceira aquisição anunciada pela Cyient em apenas dois meses.

Em abril, a tecnológica adquiriu a Grit Consulting, de Singapura, por 37 milhões de dólares (34,6 milhões de euros), e a Citec, da Finlândia, por 101 milhões de dólares (94,3 milhões de euros).

A Celfinet foi um dos parceiros da primeira antena de quinta geração (5G) do país, instalada pela Vodafone Portugal em 2019.

Em 2014, a Celfinet foi uma das empresas portuguesas distinguida pelo Governo britânico por ter investido no Reino Unido.