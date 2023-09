Trabalhadores da Autoeuropa vão receber 97% do salário durante paragem forçada

Os trabalhadores da Autoeuropa vão receber cerca de 97% do salário durante a paragem forçada, entre o valor da retribuição mensal e outras componentes, apurou o CM. O acordo foi alcançado esta terça-feira entre a Comissão de Trabalhadores e a administração da fábrica da Volkswagen em Palmela.



As condições do lay-off, que deverá vigorar entre 11 de setembro e 12 de novembro, ficaram esta terça-feira definidas após dois dias de negociações, e vão garantir, segundo a empresa, a “manutenção da liquidez financeira dos nossos colaboradores durante este período”.









