‘Tubarão’ Mário Ferreira encaixa 250 milhões de euros

Começou a servir à mesa em restaurantes e, oriundo de uma família modesta, diz que nunca pensou em enriquecer, apenas em amealhar. No entanto, aos 51 anos, Mário Ferreira vive o sonho americano ao fazer o negócio da sua vida, que o coloca no patamar dos homens mais ricos e poderosos do País.O empresário, que se tornou mais conhecido ao participar no programa ‘Shark Tank’ e que em 2004 foi o primeiro português a comprar uma viagem para passar férias no Espaço, acaba de vender ao fundo norte-americano Certares 40% da sua empresa de cruzeiros, a Mystic Invest Holding, e encaixar 250 milhões de euros – o equivalente a oito anos de trabalho de uma estrela como Cristiano Ronaldo.A notícia foi confirmada pelo ‘tubarão’ que, no entanto, preferiu não falar em valores. "É dinheiro", limitou-se a dizer.E para o comum dos mortais é mesmo muito dinheiro. Com esta transação, a empresa de cruzeiros de Mário Ferreira - conhecido como ‘Super-Mário’ - passa a estar avaliada em 625 milhões de euros e, dentro de cinco anos, o superempresário espera chegar à Bolsa de Nova Iorque, além de expandir o seu negócio pelo Mundo."Temos um plano ambicioso de crescimento. Daqui a quatro ou cinco anos, a Mystic Invest pode valer em Bolsa mais de mil milhões", afirma o ‘tubarão’, que vai amealhar 75 milhões, enquanto o restante montante [175 milhões] será injetado na empresa para a reforçar e a expandir.De fora do acordo com os americanos ficaram os restantes negócios do empresário: os empreendimentos imobiliários no Porto e em Gaia, hotéis, helicópteros e o museu World of Discoveries.Os cruzeiros são a grande paixão de Ferreira, mas não o primeiro amor: este foi um restaurante, entretanto fechado. No entanto, o empreendimento serviu para poupar dinheiro que iria investir no negócio da sua vida: os cruzeiros do Douro.A experiência tinha-a adquirido nos vários anos que trabalhou em cruzeiros de luxo pelo Mundo, onde ganhava entre cinco a oito mil euros por mês. Pelo meio, houve alguns ‘acidentes de percurso’, como o divórcio da primeira mulher, uma americana milionária, a quem teve de pagar 12 milhões de euros e 25% da Douro Azul, que mais tarde voltou a comprar.Depois do ‘rombo’ financeiro, blindou a fortuna e no segundo casamento deu o nó em regime de separação de bens.Poucas pessoas conseguem atrair tantas estrelas internacionais ao Norte do País como Mário Ferreira.Em 2013, a festa do 20º aniversário da Douro Azul, no Porto, contou com a presença um conjunto de celebridades, entre as quais as atrizes Sharon Stone e Andie MacDowell, o cantor Michael Bolton, as espanholas Carmen Lomana, Ana Rodríguez, Amélia Bono e um conjunto de convidados VIP oriundos dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Suíça, Alemanha e Médio Oriente para assistirem ao batismo dos navios-hotel ‘AmaVida’ e ‘Queen Isabel’.Em 2017, quando a empresa apresentou outras duas novas embarcações, o ‘Douro Serenity’ e o ‘Douro Elegance’, foi a vez de a modelo portuguesa Sara Sampaio e de a cantora britânica Joss Stone serem as convidadas de honra num evento que reuniu mais de 400 pessoas no Cais de Gaia e que surpreendeu pelo luxo e pela originalidade.Este ano, Carla Bruni, mulher do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, aceitou o convite para apadrinhar o primeiro navio oceânico do empresário, o ‘MS World Explorer’, que custou cerca de 70 milhões de euros. Apresentado em abril, este é o primeiro de três navios oceânicos que o Mário Ferreira pretende lançar ao mar até abril de 2021.Mário Ferreira é casado desde 2006 com a juíza Paula Paz Dias, com quem tem duas filhas em comum: Carlota, de nove anos, e Catarina, de sete.O empresário é ainda pai de Íris, de 23 anos, e Mário, de 15. Nos tempos livres, mostra ser um pai dedicado.Mário Ferreira nasceu em Matosinhos em 1968, mas viveu em Leça da Palmeira. O pai, que trabalhava nos guindastes, sonhava que o filho fosse "doutor" e tivesse uma vida menos modesta do que a sua infância.Depois de ter amealhado dinheiro a trabalhar num restaurante em Inglaterra, aos 18 anos surpreendeu o pai ao comprar a sua primeira casa: um T3 em Matosinhos.Detentor de uma enorme fortuna, Mário Ferreira diz que um dos segredos do seu sucesso é ter sido sempre comedido. "Dei sempre passos dentro daquilo que podia fazer", explicou o empresário.Quando fez 26 anos, Mário Ferreira permitiu-se um grande luxo: ofereceu a si próprio um Ferrari, o primeiro. Desde então, comprou e vendeu vários. Hoje já não conduz esses modelos porque, diz, lhe arruínam as costas.Em 2006, o empresário fez um pré-pagamento de 160 mil euros a uma empresa que prometia viagens de férias ao Espaço. No entanto, esta nunca se chegou a realizar, com vários clientes a exigirem o dinheiro de volta.