Um terço dos portugueses não consegue pagar despesas imprevistas

Uma em cada três pessoas em Portugal não conseguia pagar despesas imprevistas em 2019, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 5 de maio, pelo Eurostat.A proporção de pessoas que não o consegue fazer é ligeiramente superior em Portugal do que na União Europeia (UE): 33% contra 32%.Na crise económica de 2012, a proporção de pessoas que não conseguia responder a despesas imprevistas totalizou os 40% na UE, rondando os 36% em Portugal, tendo atingido um pico de 43% no ano seguinte. Desde então que tem vindo a diminuir, com uma maior fatia da população a conseguir pagar essas despesas.Com o confinamento decretado na maioria dos países da UE em 2020 para travar o a pandemia do novo coronavírus, a capacidade de responder a despesas imprevistas é crucial, sobretudo em casos de perda de rendimento. Mas os dados reportam ainda a 2019.

Na UE, são sobretudo os agregados com apenas um trabalhador que têm mais dificuldade em reagir a estes custos (40%), sobretudo os que têm dependentes a cargo (56%). As mulheres que vivem sozinhas conseguem responder menos a estes imprevistos (43%) do que os homens (36%).



Por outro lado, e como seria de esperar, os agregados familiares com dois trabalhadores estão mais confortáveis: 25% não conseguiram responder a estes custos inesperados, uma proporção que sobe para 28% quando há uma criança e para 26% quando há duas crianças.



Entre os Estados-membros, a proporção de pessoas que não consegue lidar com estas despesas é maior na Croácia (52%), na Letónia (50%) e na Grécia e Chipre (48%). Menos de uma em cada quatro pessoas não conseguiam responder a estes custos em Malta (15%), na Dinamarca, na República Checa e Holanda (22%).