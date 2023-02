A verificação das faturas para efeitos de IRS, bem como o prazo para que as famílias possam comunicar as alterações do agregado familiar em 2022, termina esta segunda-feira. No segundo caso a data-limite era, inicialmente, o dia 15, agora de fevereiro, mas devido a “constrangimentos informáticos” registados no portal do Fisco, o Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, decidiu dar aos contribuintes a possibilidade de clarificarem eventuais mudanças até dia 27 deste mês.









