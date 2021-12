A lista liderada por Virgílio Lima venceu as eleições para os órgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) com 47,98% dos votos, foi este sábado anunciado. O ato eleitoral ficou marcado pela baixa participação, já que apenas cerca de 5% dos mais de 500 mil associados em condições de votar se expressaram nas urnas.









“O número de votos registados esteve longe de corresponder às nossas expectativas”, fez saber Virgílio Lima em comunicado à imprensa, considerando que, entre outra razões, “a expressão eleitoral foi condicionada pela pandemia.”

A lista vencedora arrecadou um total de 11 557 dos 24 085 votos expressos, pelo além de garantir a recondução de Lima na liderança da dona do Banco Montepio, assegura as presidências da Mesa da Assembleia Geral – a exercer pela ex-ministra Maria de Belém Roseira – e do Conselho Fiscal, órgão que será liderado por Victor Domingos Seabra Franco.





Além da Lista A (‘Mutualismo em Ação’), a vencedora, concorreram ainda a Lista D (‘Valorizar o Montepio’), que tinha como candidato a presidente da mutualista Pedro Alves, que obteve 24,33% dos votos; a Lista C (‘Mutualismo, Agora Sim’), de Eugénio Rosa, que conquistou 15,47%; e a Lista B (‘Reconstruir o Montepio’), de Pedro Corte Real, que conseguiu 10,11%.



Padre Melícias, Ana Drago ou João Costa Pinto entre os eleitos



O padre Vítor Melícias, o antigo vice-governador do Banco de Portugal João Costa Pinto, a antiga deputada do Bloco de Esquerda Ana Drago ou a gestora Conceição Zagalo foram eleitos, enquanto cabeças de lista das quatro que se apresentaram a votos, para a nova assembleia de representantes, o chamado parlamento da Associação Mutualista Montepio Geral. Este órgão tem 30 elementos. n