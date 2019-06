Amas do Estado vão ganhar 3 euros por hora

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As 271 amas da Segurança Social a recibos verdes que já tiveram parecer positivo para serem integradas no Estado arriscam receber apenas três euros por hora, isto é, um salário de 683 euros, revelou aoo deputado do Bloco de Esquerda (BE), José Soeiro.O Ministério do Trabalho e da Segurança Social já "lançou os primeiros concursos públicos para a integraçã... < br />