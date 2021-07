Benfica abdica de João Mário para a Liga

João Mário vai falhar a 1ª jornada da I Liga. Isto porque nem o jogador nem o Benfica recorreram do jogo de castigo que foi aplicado ao médio por declarações quando ainda era jogador do Sporting, que também não apresentou recurso.No mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a 7 de julho, João Mário foi punido com um jogo de suspensão e 1530 euros de multa por injúrias e ofensas à reputação da equipa de arbitragem. Em causa estão declarações após o jogo com o Famalicão da 9ª jornada da I Liga, em que os leões empataram (2-2) com um golo anulado a Coates nos instantes finais.