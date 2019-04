Quase sete meses após ter ficado com o apartamento, José Paulo ainda não comunicou às Finanças que é o dono do imóvel.

A casa do primo de José Sócrates na Ericeira, onde o antigo primeiro-ministro vive desde outubro do ano passado, está registada no Fisco em nome do empresário angolano que lhe entregou o imóvel, em 16 de outubro de 2018, como forma de pagamento de uma dívida de 431 mil euros.Quase sete meses após a realização ...