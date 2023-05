Em contagem decrescente para receber os Coldplay, que trazem aquele que já é considerado o maior concerto do Mundo, a cidade de Coimbra reorganiza-se.



São esperadas mais de 200 mil pessoas para assistir aos quatro concertos programados para Portugal e foi montada uma operação especial por parte da autarquia, da promotora do evento, a Everything is New, e da Polícia de Segurança Pública, com um reforço de operacionais, para garantir a segurança dos visitantes e moradores.









