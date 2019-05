Cristiano Ronaldo divertiu-se na noite de Lisboa com amigos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cristiano Ronaldo juntou-se, esta quarta-feira, aos colegas da Seleção. No entanto, o craque chegou a Portugal um dia mais cedo para matar saudades de Lisboa.Na noite de terça-feira, CR7 desfrutou de um animado jantar no restaurante japonês Yakuza com os melhores amigos Miguel Paixão e José Semedo, e as respetivas namoradas.< br />