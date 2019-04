Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa confirma que gestores do banco público esconderam créditos por pagar.

Uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa levanta o véu sobre os crimes em investigação no processo que avalia eventuais crimes de gestão danosa e corrupção na gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD): os antigos administradores do banco público esconderam de forma deliberada ...