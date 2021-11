Escritor, cineasta, investigador e ativista, o brasileiro Marcio Pitliuk é considerado um dos maiores especialistas na história do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Veio a Portugal por ocasião do lançamento do seu livro mais recente ‘A Alpinista’ (ed. Gradiva). A Domingo entrevistou-o no Museu do Holocausto, no Porto.