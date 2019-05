Ex-secretário de Estado apertado com PT e TGV

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no governo de José Sócrates, foi esta quarta-feira questionado pelo juiz Ivo Rosa, durante três horas, sobre a venda da Vivo e a compra da Oi, operadoras de telecomunicações brasileiras, e também sobre o contrato do TGV com o grupo Lena, que estão no centro da Operação Marquês e terão gerado alegados pagamentos de luvas ao antigo primeiro-ministro.... < br />