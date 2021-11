O FC Porto está à procura de parceiros que invistam no capital da sua SAD para resolver a crise financeira em que mergulhou e acredita que a solução virá das Arábias.Segundo apurou o Mais Sport, seja diretamente ou através de intermediários de confiança, a cúpula portista tem desenvolvido contactos com empresas e fundos de investimento originários do Médio Oriente, nomeadamente do Dubai, Qatar e Arábia Saudita.