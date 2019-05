GNR sobre mãe biológica de Diana Fialho: “Pedi-lhe para viver com a filha: rejeitou-a”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Fernandes, o elemento da GNR que era responsável pela Escola Segura e que sinalizou os maus-tratos a Diana Fialho, com apenas seis anos, recorda que pediu à mãe biológica para que a recolhesse.A menina dizia que era agredida pela irmã, com quem vivia, mas Ângela Rodrigues não quis ficar a viver com a filha.< br />