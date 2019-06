Jorge Mendes: “Podemos agir para que o horror não se repita”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Infelizmente não podemos trazer de volta as 116 vítimas mortais resultantes dos incêndios de 2017, mas podemos agir de forma a que tal horror não se repita", referiu esta segunda-feira o empresário FIFA Jorge Mendes na apresentação do projeto de um abrigo coletivo que vai financiar na aldeia de Ferraria de São João, em Penela.A aldeia, com estrada sem saída, esteve cercada pelas chamas na noite de 17 de junho de 2017 ... < br />