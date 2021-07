Uma nova estirpe do SarsCoV-2 denominada Lambda está a preocupar os médicos. Descoberta no Peru em dezembro de 2020, representou 82% das infeções entre maio e junho no país sul-americano, que tem claramente a taxa de mortalidade mais elevada do Mundo (5784 casos por 1 milhão de pessoas, muito à frente do segundo, a Hungria, com 3113).