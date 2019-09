Manuel Pinho terá comprado o apartamento de luxo em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com a avença mensal que terá recebido do Grupo Espírito Santo (GES) quando foi ministro da Economia no Governo de José Sócrates. Enquanto foi ministro, de março de 2005 ao início de julho de 2009, Pinho terá recebido cerca de 15 mil euros por mês do GES, no total de 1,265 milhões de euros. O imóvel foi adquirido por uma sociedade offshore de Pinho, em junho de 2010, por cerca de um milhão de euros.

A suspeita ...

