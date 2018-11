Técnico falou pela primeira vez com todos os elementos do plantel e revelou discurso ambicioso.

O primeiro treino de Marcel Keizer à frente da equipa técnica leonina foi intenso e marcado pela sua intervenção constante, cada vez que os jogadores disputavam a bola. A sessão de trabalho no relvado contou com os jogadores que não foram utilizados na partida com o Desp. Chaves. Os que alinharam no triunfo, por 2-1, ...