Portugal continental deixou de estar em seca meteorológica, o que já não acontecia desde novembro de 2018. Há um ano, 40,9 por cento do País estava em estado de seca, dos quais 6,1% em seca severa. No final de 2020, 50,4% do território continental estava em situação de chuva fraca, 49,1% normal e 0,5% em chuva moderada (nas serras da Estrela e de São Mamede).