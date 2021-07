PSP e GNR sem resposta sobre subsídio de risco marcam novo protesto

Terminou sem acordo a reunião de ontem entre o secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, e uma delegação representativa da plataforma que junta 13 sindicatos e associações da PSP e da GNR, que têm vindo a negociar o valor do subsídio de risco. Ficou apenas marcado um novo encontro entre as duas partes para 28 de julho, dia para o qual está já marcado novo protesto, semelhante ao de ontem e que reuniu cerca de 300 polícias e guardas junto ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa.“Tentam iludir os polícias, fazendo interpretação errada do suplemento das forças de segurança”, disse Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia e porta-voz da plataforma. Segundo o dirigente sindical, o Governo não avançou com qualquer proposta alternativa à que já tinha feito. “Foram mantidos os valores entre os 80 e os 100 euros avançados, sendo o valor mais alto atribuído aos patrulheiros”, acrescentou.