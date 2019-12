Conceição Pineda, de 91 anos, acordou com o colchão da cama em que dormia tomado pelas chamas. Com queimaduras por todo o corpo, arrastou-se até ao corredor, onde acabou por perder os sentidos e morreu. Foi um neto e uma sobrinha que a encontraram morta, este sábado de manhã, na casa em que vivia, num campo agrícola, em Vila Chã, Vila do Conde. A PJ deteve um dos filhos da vítima, Vítor Fernandes, de 58 anos, por suspeitas de ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />