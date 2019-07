Sexo no INEM chega a tribunal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um vídeo íntimo gravado pelo presidente do Instituto de Emergência Médica (INEM) há cerca de 15 anos motivou uma acusação contra o presidente da APROSOC (Associação de Proteção e Socorro), por devassa da vida privada.João Paulo Saraiva vai ser julgado por ter partilhado com um amigo o vídeo, no qual Luís Meira e a mulher surgem em atos sexuais.< br />