Sedução máxima na 13ª edição do Eros Porto

Maroto, inocente ou perverso? A 13ª edição do Eros Porto, que decorre até este domingo, na Exponor, em Matosinhos, convida-o a escolher o que prefere e a embarcar numa viagem pelo erotismo no salão mais quente do País. Este ano, há experiências para todos os gostos - que vão desde as mais leves às ‘hardcore’ – os habituais espetáculos de sexo ao vivo e as últimas novidades dos brinquedos sexuais.

A ideia é que se liberte de tabus sexuais e preconceitos, num evento onde, além de observar,...

