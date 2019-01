Ricardo Costa desmente pressão do Benfica para afastar Rui Gomes da Silva e justifica-se.

Esta segunda-feira é o último ‘O Dia Seguinte’, na SIC Notícias, com José Guilherme Aguiar, Paulo Andrade e Rui Gomes da Silva. O CM sabe que o programa desportivo nascido há 15 anos em Carnaxide continua na semana seguinte com o mesmo nome, mas com um painel diferente. "O formato tinha 15 anos e, portanto, é ...