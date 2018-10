“Muito poucos” trabalhadores vão reunir as condições para aceder à reforma antes da idade legal.

Serão "muito poucos" os trabalhadores que vão reunir as condições necessárias para acederem à reforma antecipada, segundo as novas regras. "Será precisa muita sorte para que um pensionista acerte logo nos 60 anos de idade e 40 de descontos obrigatórios no novo regime", defende ao CM o economista ...