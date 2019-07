Vida de luxo trama polícia traficante

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Conduzia carros de alta cilindrada, viajava com frequência para locais com praias e piscinas paradisíacas, em férias, e deslocava-se para cidades como Nova Iorque, Londres e Paris. Bernardino Mota, agente da PSP de 46 anos, ostentava uma verdadeira vida de luxo.Porém, o que mostrava nas redes sociais, a amigos e seguidores, não era compatível com o salário de um agente principal com 20 anos de serviço - e cujo salário mensal ... < br />