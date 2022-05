A moradia de luxo que Portugal congelou a Roman Abramovich na Quinta do Lago, no Algarve, já está terminada, mas o imóvel continua registado no Fisco como ‘terreno para construção’. Sediada no Delaware, nos Estados Unidos, a offshore proprietária da casa, que será controlada por Abramovich, não terá comunicado ainda ao Fisco a conclusão da obra.









