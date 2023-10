Maria Inês Pereira, o marido, Fernando Pereira e os dois filhos do casal, Inês Catarina e Ricardo Pereira, começaram a ser julgados no Tribunal de São João Novo, no Porto, na segunda-feira.



Estão acusados de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Terão elaborado um esquema de faturação paralela e conseguiram assim lesar o Estado em mais de um 1,8 milhões de euros.









