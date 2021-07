Cristiano Ronaldo tem 15 dias para mudar marquise feita na casa de luxo

Cristiano Ronaldo tem um prazo de 15 dias para fazer alterações na marquise construída no terraço do seu apartamento de luxo, em Lisboa. Depois de ter feito uma vistoria à obra, a Câmara de Lisboa notificou CR7, em 21 de julho último, de que "tem de proceder à reposição da legalidade urbanística." Ou seja, segundo a autarquia, o jogador tem de "repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos [da marquise] verificados agora pela vistoria."Os técnicos da Divisão de Fiscalização do município fizeram uma vistoria à marquise, em 1 de julho. A conclusão desta diligência, segundo uma resposta da autarquia a questões do CM, foi categórica: "Verificou-se a existência de um acrescento na cobertura [terraço] em desconformidade com as telas finais do projeto aprovado pela CML [Câmara Municipal de Lisboa] para o edifício."A construção ilegal da marquise vai ter outra consequência para Ronaldo. A autarquia esclareceu que "a intervenção na cobertura, tendo sido realizada sem autorização [camarária], está sujeita a abertura de processo de contraordenação, o qual já está a seguir a sua tramitação nos serviços da CML."