O primeiro Campeonato Europeu de Sexo, que deveria ter arrancado no final da semana passada, em Gotemburgo, na Suécia, foi cancelado porque a situação saiu “fora do controlo”. Os participantes já deixaram a cidade.



“Foi um caos. Mais do que isso: transformou-se num filme de terror “, disse Selva Lapiedra, atriz e modelo do OnlyFans que integrava os participantes.









