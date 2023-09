Margarida Corceiro e João Félix terão estado juntos esta terça-feira e o encontro entre os dois foi denunciado pelo... cão. A atriz deu a entender ter estado com o agora avançado do Barcelona ao publicar uma foto com Floki, o cão de Félix, no interior de um automóvel.



A imagem foi partilhada por Corceiro nas ‘histórias’ da sua página do Instagram, um dia depois de Félix ter jogado pela seleção nacional no Estádio do Algarve, em que marcou um dos nove golos contra o Luxemburgo.









