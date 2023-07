Casamento do século fatura milhões

É um dos casamentos do século em Espanha, sobretudo pelos milhões envolvidos. A revista ‘Hola!’ pagou um milhão de euros à socialite Tamara Falcó, de 41 anos, e a Iñigo Onieva, de 34, pela reportagem exclusiva do enlace, que aconteceu no passado sábado, 8.



O caché terá sido repartido em partes iguais por ambos os noivos que, na verdade, não gastaram um único tostão na festa de casamento: do vestido ao fato, passando pelo champanhe e pelo catering, tudo foi patrocinado, com várias marcas a forneceram os seus serviços gratuitamente em troca de publicidade nas redes sociais.









