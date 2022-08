Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, visitou o Santuário de Fátima e o momento não passou despercebido.A companheira de CR7 publicou várias imagens no Santuário na sua conta na rede social Instagram. "Continua a guiar e a iluminar o meu caminho", escreveu Georgina na descrição que acompanha as imagens captadas dentro da igreja.A modelo usou um vestido branco e um lenço na cabeça.No vídeo partilhado no TikTok é possível ver Georgina a entrar na Capelinha das Aparições.