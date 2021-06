M ais de seis meses após o acidente que ceifou a vida à filha, Sara, de apenas 21 anos, o coração traiu Tony Carreira, que esta quarta-feira sofreu um enfarte do miocárdio e teve de ser intervencionado de urgência, no Algarve.O cantor, de 57 anos, que se encontrava a passar uns dias na casa que tem na zona do Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura, deu entrada no Hospital de Faro, de ambulância, pelas 07h48. Segundo o...